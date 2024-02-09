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07:12 09.02.2024

Глава Пентагону очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого

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Глава Пентагону очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого

Глава Пентагону Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого в Брюсселі, повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер 8 лютого.

"Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, Бельгія, щоб провести 14 лютого особисте засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання UDCG відтоді, як держсекретар Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року", - сказав Райдер під час брифінгу.

За його словами, Остін і Браун приєднаються до міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та підтримку з боку міжнародної спільноти в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.

Перебуваючи в Брюсселі, глава Пентагону також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі Альянсу.

 

 

 

Теги: #рамштайн #остін

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