Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровської області буде переведено до бригади "Лють"

Керівництво Національної поліції ухвалило рішення про розформування полку особливого призначення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та переведення всіх спецпризначенців до бригади "Лють".

У коментарі заступника голови Нацполіції України Олександра Фацевича, розміщеному в телеграм-каналі Нацполіції в четвер, наголошується, що від початку повномасштабного вторгнення поліцейські різних служб, зокрема й підрозділів особливого призначення всіх областей України, задіяні в обороні та захисті держави.

"Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють" в порядку ст. 65 закону України "Про Національну поліцію України", - заявив Фацевич.

У Нацполіції нагадують, що у 2023 році було ухвалено зміни до закону України "Про Національну поліцію України", у зв'язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

"Із початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, з першого дня у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки і оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом", - наголошується в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади "Лють", а також зведених загонів щодня захищають Україну.

Раніше в соцмережах було розміщено відео спецпризначенців поліції Дніпропетровської області, які відмовляються вступати до штурмової бригади Нацполіції "Лють".