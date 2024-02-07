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18:01 07.02.2024

Черговий "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в НАТО

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Чергове засідання Контактної групи з оборони України, так званий Рамштайн, відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться в оновленому анонсі засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, яке відбудеться 15 лютого.

"Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - ідеться в анонсі.

Очікується, що участь візьме міністр оборони України Рустем Умєров. 

Теги: #рамштайн

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