Співачка Skylerr знімає свою кандидатуру в нацвідборі на "Євробачення-2024" через збій у роботі "Дії"

Виконавиця Skylerr заявила, що знімає свою кандидатуру в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" через збій у роботі програми "Дія".

"Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в нацвідборі на "Євробачення 2024". Це рішення далося мені складно, але все ж я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про всіх нас. Усе, що відбувається зараз, - це вже не про вищенаведене, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, вранці вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій, і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", - написала виконавиця в Instagram.

У національному відборі Skylerr виступає під номером 8 із піснею "Time is running out".

Незважаючи на заяву виконавиці, вона все одно продовжуватиме перебувати в списку для голосування в "Дії".

Як повідомлялося, у суботу, 3 лютого, проходив нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі.

У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, а оголошення переможців відбудеться в прямому ефірі 4 лютого після 19:00.