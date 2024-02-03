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02:26 03.02.2024

Байден заявив про початок військової операції США на Близькому Сході

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Байден заявив про початок військової операції США на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході проти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаних із ними бойовиків.

"Сьогодні в другій половині дня за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним ополченці використовують для нападу на американські війська. Наша реакція почалася сьогодні. Це триватиме в будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому 2 лютого.

"Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході або деінде ще у світі. Але нехай усі ті, хто може спробувати заподіяти нам шкоду, знають: якщо ви заподієте шкоду американцеві, ми відповімо", - підкреслив Байден.

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