Окупанти завдали авіаударів по Харківщині, пошкоджено будівлі підприємств, але постраждалих немає

Російські окупаційні війська завдали ударів із застосуванням керованих авіабомб по населених пунктах Куп'янського району Харківської області.

"Близько 11:30 збройні сили Росії обстріляли Великий Бурлук, внаслідок чого пошкоджено приміщення підприємства. Крім того, о 15.40 ворог обстріляв с. Хатнє Великобурлуцької ТГ: відбулося влучання на територію сільгосппідприємства. Постраждалих немає",- повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).