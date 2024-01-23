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16:06 23.01.2024

Остін закликав учасників "Рамштайну" надавати Україні ще більше допомоги

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Остін закликав учасників "Рамштайну" надавати Україні ще більше допомоги

Міністр оборони Ллойд Остін переконаний, що суверенна й безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки, у зв'язку з чим він закликав учасників Контактної групи з оборони України, так званий Рамштайн, продовжувати надавати Україні ще більше допомоги.

У вівторок, відкриваючи віртуальне засідання, він сказав: "Будьмо чесні: наша підтримка України в боротьбі з тиранією зробить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо самовладання, якщо ми здригнемося, якщо ми провалимо стримування, інші стануть агресорами. Ми лише запросимо ще більше кровопролиття й ще більше хаосу. Отже, суверенна й безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Ми не повинні вагатися в нашій підтримці України".

Міністр оборони США констатував, що бій, який веде Україна, "важливий для всіх наших країн". "Неймовірно хоробрі українські війська продовжують боротьбу проти кремлівських загарбників на великій лінії фронту в умовах жахливої зимової погоди. Українські захисники продовжують завдавати значних втрат силам Кремля. Путін продовжує жертвувати приголомшливу кількість російських військ у своїй необачній і безрозсудній війні вибору. Путін сподівається, що ракети й безпілотники деморалізують український народ і зламають бойовий дух української армії. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони й перехоплення", - деталізував він. Остін також зауважив, що після майже двох років війни український народ рішуче протистоїть російській агресії та окупації, а російська армія "сильно ослаблена й деморалізована". "Російська армія продовжує знову зазнавати значних жертв, а Україна повернула понад половину суверенної території, захопленої Росією з часу неспровокованого вторгнення", - додав він.

Глава оборонного відомства США нагадав учасникам "Рамштайну" про нещодавній пакет допомоги США на суму $250 млн, що містив 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські боєприпаси, медичне обладнання.

Крім того, Остін знову констатував, що немає доказів "неправильного використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні".

Він також відзначив внесок інших учасників групи. "Ми маємо продовжувати концентруватися і на нагальних бойових потребах України, і на допомозі Україні у зміцненні та модернізації Сил оборони... саме тому Сполучені Штати організували конференцію з оборонно-промислової бази України у Вашингтоні минулого місяця з метою започаткувати нову еру співпраці для задоволення довгострокових безпекових потреб України", - пояснив міністр.

Теги: #рамштайн #остін

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