Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова збільшилася до п'яти осіб, понад 50 травмовані

Унаслідок російського ракетного удару вранці у вівторок, 23 січня, у Харкові загинули п'ятеро осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 42 поранених.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив про 51 травмовану людину.