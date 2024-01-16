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15:37 16.01.2024

Столтенберг: Упевнений, що союзники з НАТО продовжать підтримку України, тому що це не благодійність, а інвестиція в нашу безпеку

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Столтенберг: Упевнений, що союзники з НАТО продовжать підтримку України, тому що це не благодійність, а інвестиція в нашу безпеку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість у тому, що союзники з альянсу продовжать надавати підтримку Києву, бо це не благодійність, а інвестиція в загальну безпеку.

"Ми повинні їх (українців - ІФ-У) підтримувати, і я також абсолютно впевнений, що союзники з НАТО продовжать надавати підтримку, тому що підтримка України - це не благодійність. Підтримка України - це інвестиції в нашу власну безпеку. І тому союзники надали безпрецедентну підтримку", - сказав він під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.

Генсек наголосив, що наразі НАТО нарощує виробництво зброї, нагадавши, що було досягнуто угоди про купівлю майже 1 000 ракет для ЗРК Patriot, "що є одним із прикладів того, як союзники активізуються, щоб поповнити свої власні запаси, а також мати можливість підтримувати Україну в майбутньому".

Теги: #столтенберг

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