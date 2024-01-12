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19:27 12.01.2024

Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

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Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

У Харкові ліквідували пожежу в корпусі обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 16:40.

"Враховуючи наявність у будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС. Після прибуття перших підрозділів спостерігалося задимлення на першому поверсі. До цього моменту персонал медичного закладу вже евакуював у безпечне місце 52 осіб: 23 жінок і 29 дітей. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще трьох жінок та одну дитину", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що пожежа була в підсобному приміщенні. Її площа становила 15 кв. м. Подавши на гасіння вогню два пожежні стволи, о 16:54 рятувальники локалізували його розповсюдження. О 17:30 пожежу повністю загашено.

Причину виникнення загоряння встановлюють.

Теги: #харків #пожежа #лікарня

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