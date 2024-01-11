Кулеба і глава МЗС Естонії домовилися про кроки щодо просування зусиль у питаннях виробництва дронів і використання заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час зустрічі в Таллінні обговорили виробництво дронів, постачання ЄС 1 млн артилерійських снарядів і використання заморожених російських активів.

"Україна збільшила виробництво дронів, зокрема FPV-дронів, і працює з усіма сторонами над подальшим нарощуванням спільного виробництва. Дрони, артилерійські снаряди, використання заморожених російських активів, вступ України до ЄС і НАТО - під час візиту президента Володимира Зеленського до Таллінна ми з Маргусом Тсахкною домовилися про наступні кроки, які ми зробимо разом для просування цих зусиль", - написав Кулеба в Х.

Він наголосив також, що Україна високо оцінює ініціативу, з якою Естонія виступила 2023 року, щодо постачання Європейським Союзом 1 млн артилерійських снарядів.

"Ми домовилися невпинно працювати, щоб змусити ЄС прискорити виконання цього зобов'язання. Я також подякував Естонії за подання законопроєкту про використання заморожених російських активів. Ми закликаємо парламент Естонії ухвалити його й подати приклад іншим", - повідомив Кулеба.