Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на п'ятому засіданні Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни заявив, що Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, повідомляє прес-служба глави держави.

"У цій війні продовжують гинути наші люди, мирне населення та військові, а також страждає навколишнє середовище. Все це завдає величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря у Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів та пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з більш ніж 3300 задокументованими судовими справами. Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн світу, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані навколишньому середовищу", – сказав Єрмак.

Зазначається, що засідання проводилося під співголовуванням Єрмака та екс-віце-прем'єр-міністра, колишнього міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем в понеділок.

Також голова ОП поінформував про майбутню зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули світу, яка відбудеться у Давосі. Він наголосив, що під час зустрічі (радників – ІФ-У) заплановано обговорити наступні пункти "Формули миру", а саме виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічну безпеку, гарантії безпеки та запобігання ескалації, підтвердження закінчення війни.

"Цей рік буде непростим. Але цей рік може бути мінливим і кардинальним. У нас багато роботи та екологічний аспект залишається нашим основним пріоритетом. Дякую вам за самовідданість і закликаю і надалі докладати зусиль", – наголосив Єрмак.