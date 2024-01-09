Події

00:45 09.01.2024

Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

2 хв читати
Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на п'ятому засіданні Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни заявив, що Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, повідомляє прес-служба глави держави.

"У цій війні продовжують гинути наші люди, мирне населення та військові, а також страждає навколишнє середовище. Все це завдає величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря у Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів та пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з більш ніж 3300 задокументованими судовими справами. Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн світу, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані навколишньому середовищу", – сказав Єрмак.

Зазначається, що засідання проводилося під співголовуванням Єрмака та екс-віце-прем'єр-міністра, колишнього міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем в понеділок.

Також голова ОП поінформував про майбутню зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули світу, яка відбудеться у Давосі. Він наголосив, що під час зустрічі (радників – ІФ-У) заплановано обговорити наступні пункти "Формули миру", а саме виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічну безпеку, гарантії безпеки та запобігання ескалації, підтвердження закінчення війни.

"Цей рік буде непростим. Але цей рік може бути мінливим і кардинальним. У нас багато роботи та екологічний аспект залишається нашим основним пріоритетом. Дякую вам за самовідданість і закликаю і надалі докладати зусиль", – наголосив Єрмак. 

Теги: #рф #україна #війна #екологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:08 09.01.2024
Кабмін скасував заборону на припинення ЖКГ послуг та нарахування пені

Кабмін скасував заборону на припинення ЖКГ послуг та нарахування пені

01:06 09.01.2024
Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

00:47 09.01.2024
Рада Україна-НАТО розгляне посилення ППО

Рада Україна-НАТО розгляне посилення ППО

00:42 09.01.2024
У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призвання жінок

У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призвання жінок

00:14 09.01.2024
Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

00:10 09.01.2024
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

20:01 08.01.2024
Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

19:16 08.01.2024
Кулеба: Союзники не просили Україну вести переговори з Росією про заморожування війни

Кулеба: Союзники не просили Україну вести переговори з Росією про заморожування війни

19:06 08.01.2024
ГУР МО України отримало 100 гб секретних даних російського ВПК

ГУР МО України отримало 100 гб секретних даних російського ВПК

18:05 08.01.2024
У Єврокомісії сподіваються на реалізацію плану України щодо врегулювання проблеми сільгоспекспорту до ЄС

У Єврокомісії сподіваються на реалізацію плану України щодо врегулювання проблеми сільгоспекспорту до ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Армія РФ обстрілює центральну частину Херсона

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

МВС: Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів у Покровському районі завершено, упізнано п'ять тіл, зокрема дитину

ОСТАННЄ

Через негоду відсутнє електропостачання в семи районах Одеської області, функціонують Пункти незламності

Ворог за добу втратив сімох осіб особового складу та кілька одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини

Єрмак обговорив Формулу миру з головним радником президента Бразилії напередодні зустрічі в Давосі

На Хмельниччині внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Росіяни за добу завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів по території України

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія ініціювали спір у Міжнародній організації цивільної авіації проти Ірану у справі про збитий 2020 року лайнер

На лінії фронту за добу відбулося 55 бойових зіткнень

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Армія РФ обстрілює центральну частину Херсона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА