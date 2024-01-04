Волонтери україномовного розділу Вікіджерел вичитали український переклад Корану, йдеться в офіційному повідомленні ГО "Вікімедіа Україна" у четвер.

Згідно повідомлення, це переклад з арабської мови на українську, яку здійснив сходознавець Михайло Якубович. У Вікіджерелах доступна п’ята редакція цієї книги 2017 року.

Робота над вичиткою Корану в українських Вікіджерелах тривала з осені 2022 року, коли перекладач надав дозвіл на поширення свого перекладу під вільною ліцензією.

Українська вільна бібліотека стала 38-им розділом Вікіджерел, у якому представлений Коран.