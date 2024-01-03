Кулеба доручив керівникам посольств і генконсульств активізувати інформроботу з просування Формули миру та зміцнення підтримки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів онлайн-нараду з керівниками всіх закордонних дипломатичних установ України щодо втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського та просування українських наративів у світі.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Кулеба доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, що вже беруть участь у втіленні Формули миру, так і над приєднанням нових держав та міжнародних організацій до цієї роботи.

Міністр наголосив на необхідності максимально активної дипломатичної та інформаційної роботи в іноземних столицях та штаб-квартирах задля забезпечення найвищої уваги в медіа та політичному житті до російської агресії проти України.

"У попередні два роки ми досягли багатьох успіхів у просуванні українських наративів за кордоном, які спонукали досягнення важливих дипломатичних результатів. У січні 2024 року настав час додатково посилити інформаційну роботу та максимально забезпечити пріоритетність теми України в іноземних медіа та політиці. Якщо ворог і скептики намагаються наростити зусилля, значить, ми наростимо власну роботу вдвічі. Маємо бути настільки ж активними у 24 році, як і 24 лютого", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що активна інформаційна робота дасть змогу зберегти й посилити міжнародну підтримку України.