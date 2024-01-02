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22:03 02.01.2024

Росіянам потрібна "картинка", щоб показати нібито помсту за знищені ЗС України літаки і корабель - Ігнат

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Росіянам потрібна "картинка", щоб показати нібито помсту за знищені ЗС України літаки і корабель - Ігнат

Російському керівництву потрібна "картинка", щоб показати свою нібито помсту за знищені ЗСУ літаки і десантний корабель Чорноморського флоту РФ, вважає спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ну а за літаки російські збиті? А за "російський військовий корабель" потоплений? Це теж усі реакції, чи як це сприймати? А війна взагалі проти України - це реакція на що? Так, зрозуміло, їм потрібна картинка сьогодні, щоб показати росіянам, що вони тут "помстилися" за все-все-все, і відповідно в цій інформаційній парадигмі вони виступають, і Путін говорить про це, і їхні телеграм-канали показують найжорстокіші картинки й пишуть, що це "велика відплата", - сказав Ігнат в ефірі "Свобода live".

За його словами, робота протиповітряної оборони була максимально ефективною з такою кількістю засобів повітряного нападу Росії.

"Коли летить все в такій кількості, збивати його важко. Особливо коли перед ракетами летять дрони у великій кількості, на них треба теж реагувати і витрачати боєкомплект. Потім ракети різних типів заходять із різних сторін", - сказав він.

Він наголосив, що в України є досвід роботи зі знищення крилатих ракет з минулого року, а з травня - з балістичних після отримання західних систем Patriot.

"Загалом 63 "Кинджали" запущено від початку повномасштабного вторгнення", - підсумував Ігнат.

 

 

 

Теги: #рф #зсу #реакція #удари

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