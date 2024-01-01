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09:56 01.01.2024

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

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В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Він зазначив, що в новорічну ніч російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Українська ППО знищила 28 "шахедів". "На жаль, були і влучання", - написав голова обладміністрації у телеграм-каналі.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Унаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирні висотні будинки, три приватні будинки, господарські споруди", - поінформував Кіпер.

Унаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей із пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно, повідомив він.

"В одному з припортових терміналів унаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали", - написав Кіпер. 

Теги: #рф #атака #одеська_область

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