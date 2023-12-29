У Києві п'ятеро постраждалих після ворожої атаки, пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" - Кличко

У Києві через ракетні удари пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська", у столиці 5 постраждалих, повідомив мер Віталій Кличко в п'ятницю вранці.

"Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Станція працює як укриття. Потяги проїдуть станцію без зупинки", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за даними мера, у столиці 5 постраждалих.

"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - уточнив Кличко.