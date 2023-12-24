Події

08:16 24.12.2023

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

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Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинуло троє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #херсон #жертви #обстріл

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