Події

16:03 21.12.2023

Мартін Скорсезе стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

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Володарем почесного "Золотого ведмедя" 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю став режисер, продюсер і сценарист Мартін Скорсезе, повідомили організатори.

"Для всіх, хто вважає кіно мистецтвом, що створює історію в такий спосіб, щоб вона була водночас повністю особистою та універсальною, Мартін Скорсезе є неперевершеним взірцем для наслідування. Його фільми супроводжували нашу історію, його персонажі жили та зростали всередині нас, його погляд на історію та людство допоміг нам зрозуміти й поставити собі запитання, хто ми й звідки ми", - зазначили керівники фестивалю Маріетт Ріссенбек і Карло Шатріана.

На їхнє переконання, останній фільм Скорсезе "Вбивці квіткової повні" - "одне з його найбільших досягнень". "Дуже приємно знову вітати хорошого друга фестивалю і вручити йому нашу найпрестижнішу почесну премію", - зазначили керівники огляду.

Церемонія нагородження відбудеться 20 лютого 2024 року.

Загалом у фільмографії Скорсезе понад 70 фільмів, серед них "Таксист" ("Золота пальмова гілка" в Каннах, 1976), "Скажений бик", "Славні хлопці", "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Відступники", "Острів проклятих", "Вовк з Волл-стріт", "Ірландець".

Теги: #берлінале #скорсезе

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