Події

13:50 21.12.2023

Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

1 хв читати
Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

Увечері 21 грудня і протягом доби 22 грудня в західних областях України очікуються пориви вітру 17-22 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Львівській та Івано-Франківській областях очікуються пориви вітру 25 м/с.

На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади, на високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини (II рівень небезпечності, помаранчевий).

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на дорогах і вулицях," - попереджає Укргідрометцентр.

Теги: #штормове #західні_області

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 26.11.2023
Штормове попередження Укргідрометцентру: 27 листопада очікується сильний вітер, хуртовини, сніг, на дорогах ожеледиця

Штормове попередження Укргідрометцентру: 27 листопада очікується сильний вітер, хуртовини, сніг, на дорогах ожеледиця

13:03 09.10.2023
В Україні на найближчі дні оголошено штормове попередження

В Україні на найближчі дні оголошено штормове попередження

17:08 13.10.2022
Окупанти завдали удару по військовому об'єкту на Львівщині, жертв немає – голова ОВА

Окупанти завдали удару по військовому об'єкту на Львівщині, жертв немає – голова ОВА

19:20 02.07.2022
У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

07:35 12.12.2021
У західних областях України у неділю очікується туман, ожеледиця та мокрий сніг

У західних областях України у неділю очікується туман, ожеледиця та мокрий сніг

15:47 31.07.2021
Серпень у західних областях України розпочнеться з гроз і шквалів

Серпень у західних областях України розпочнеться з гроз і шквалів

14:59 16.05.2021
В Україні в понеділок очікується град і шквальний вітер

В Україні в понеділок очікується град і шквальний вітер

16:04 06.03.2021
Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 7 березня, в Карпатах до 30 м/с

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 7 березня, в Карпатах до 30 м/с

21:16 05.11.2020
Україна має намір створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, але і в одній з областей Західної України

Україна має намір створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, але і в одній з областей Західної України

07:55 07.07.2020
Підтопленими в результаті повеней залишаються п'ять населених пунктів

Підтопленими в результаті повеней залишаються п'ять населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

ОСТАННЄ

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА