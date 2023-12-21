Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

Увечері 21 грудня і протягом доби 22 грудня в західних областях України очікуються пориви вітру 17-22 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Львівській та Івано-Франківській областях очікуються пориви вітру 25 м/с.

На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади, на високогір'ї Карпат сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини (II рівень небезпечності, помаранчевий).

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на дорогах і вулицях," - попереджає Укргідрометцентр.