Площа повернутих аграріям у 2023 р. земель після обстеження та розмінування перевищила 200 тис. га

Робота піротехнічних підрозділів державних органів і неурядових операторів від початку цього року дала змогу повернути українським аграріям у користування 205 тис. га земель сільгосппризначення, запланованих до першочергового обстеження та розмінування, повідомила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

"Навіть зараз, взимку, коли погода, м'яко кажучи, не сприяє роботі в полях, щотижня обстежується від 3 до 5 тис. га сільгоспземель. На сьогодні із 470 тис. га земель, які ми запланували обстежити, у разі необхідності очистити та розмінувати насамперед, уже повернуто аграріям у господарську експлуатацію понад 200 тис. га", - цитуються її слова у пресрелізі Мінекономіки.

Свириденко наголосила, що уряд і міжнародні партнери зі свого боку посилено працюють над посиленням спроможностей операторів і стратегічним плануванням роботи всіх причетних сторін у сфері протимінної діяльності на найближчі 10 років. За її словами, кінцева мета - повернути в безпечне користування до 80% територій країни, які зараз вважаються потенційно забрудненими.

За даними ОВА, станом на 15 грудня від початку року було обстежено 268,6 тис. га земель сільгосппризначення з близько 470 тис. га, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. З них близько 205 тис. га повернуто в експлуатацію. За минулий тиждень було обстежено понад 5 тис. га, найбільше - 3,8 тис. га - у Херсонській області.

Як повідомлялося, план заходів із розмінування земель сільгосппризначення розрахований на чотири роки і передбачає повернення в експлуатацію 470 тис. га земель сільгосппризначення. Очікувалося, що у 2023 році може бути повернуто в експлуатацію до 165 тис. га земель, або близько 35% визначених планом. Землі обстежуються в порядку пріоритетності з урахуванням щільності забруднення та економічної доцільності очищення. Остання, своєю чергою, залежить від виду культур, які планується засіяти на очищеній території. Так, першочергово розмінуванню підлягають найменш забруднені землі, зокрема, з багаторічними насадженнями та на яких заплановано посів овочевих і баштанних культур.

Водночас 19 червня Мінекономіки повідомило про повернення аграріям для діяльності понад 100 тис. га, 18 жовтня - близько 170 тис. га після обстеження понад 225 тис. га, а на початок грудня площа повернутих сільгоспземель сягнула майже 190 тис. га за площі обстежених понад 257 тис. га.