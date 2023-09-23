Події

12:57 23.09.2023

Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

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Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Канаді подякував за підтримку і висловив упевненість у перемозі України.

"Слава Україні! Ці слова об’єднують усю Канаду, усіх людей, усі громади й міста. Це надихає! І це не тільки надихає – це допомагає іншим. Допомагає всім нам ставати сильнішими. Для того щоб стати сильними, нам потрібна свобода. Свобода та єдність, що наближає нашу перемогу. Перемогу України! Перемогу Канади! Перемогу всіх людей!" - заявив Зеленський у промові, яку було оприлюднено в телеграм-каналі президента.

Окремо він також подякував українській діаспорі в Канаді за надану підтримку.

"Я вдячний усім вам за вашу активну позицію. Ви дозволяєте словам "Слава Україні!" звучати далі. Ви берегли українську культуру, українську мрію, мрію про те, що в нас є. Мрію про незалежність, коли Україна ще не отримала свою незалежність. Я вдячний вашим бабусям і дідусям, які рятували українську самобутність, які сприяли тому, щоб Канада перетворювалася на велику державу. І ви допомагаєте берегти Україну зараз. Це дуже важливо зараз, коли ми захищаємо і обов'язково, обов'язково захистимо нашу незалежність", - наголосив Зеленський.

"Ви допомагаєте: допомагаєте волонтерам, ви прийняли наших людей. Канада допомагає з підготовкою наших військових, Канада передає зброю Україні для того, щоб ми продовжували тиснути, для того щоб ми видавлювали росіян. І я вдячний вам за це, вдячний усім. Я впевнений, що Канада ніколи не програє, і ніколи не втратить українську вдячність. І що в Україні велика кількість людей, мільйони, радісний натовп із синьо-жовтими прапорами, стоятимуть поруч із людьми, які матимуть у руках прапори Канади. І вся Україна скаже: "Дякую тобі, Канадо", - підсумував президент.

Теги: #канада #зеленський #вдячність

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