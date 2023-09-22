22 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 576 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 576 RUSSIAN AGRESSION

22 вересня - Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на хронічний мієлоїдний лейкоз, День без автомобілів, День хоббіта.

В Україні - День партизанської слави, у Болгарії - День незалежності, в Естонії - День збройного опору, у Латвії - День єдності балтів.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Іони і мученика Фоми.

Всесвітній день без автомобіля

Всесвітній день без автомобіля, який щорічно відзначають 22 вересня в багатьох країнах, проводять із метою пропаганди ідеї пішого і велосипедного способів пересування та використання громадського транспорту.

Девіз Дня: Місто як простір для людей, простір для життя

Всесвітній день захисту слонів

Головною метою Дня є поширення інформації про необхідність захисту та збереження популяції африканських та індійських (або азіатських) слонів і привернення уваги широкої громадськості до проблеми незаконного винищення слонів і неналежного утримання цих тварин у неволі.

Незважаючи на те, що Всесвітній день слона поки що не має офіційного статусу, в організації заходів, присвячених цій даті, традиційно беруть участь безліч екологічних і природоохоронних організацій у різних країнах світу. Цього дня проводять просвітницькі акції, флешмоби, виставки та конференції, людям розповідають про слонів, про їхнє життя в природі та в неволі, про проблеми збереження цих величних тварин.

День партизанської слави

День партизанської слави України відзначають у країні щорічно 22 вересня.

Це свято було встановлене 2001 року Указом Президента України, на честь 60-ї річниці від початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки німецько-радянської війни, і відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто боровся з фашистами в тилу ворога, не шкодував ані сил, ані життя.

Ще цього дня:

1908 - Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою;

1917 - Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроектом про Вільне козацтво;

1939 - Радянські війська окупували Львів і Стрий;

1939 - СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці;

1941 – В окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 - В Аргентині здійснено військовий переворот, який повалив уряд диктатора Хуана Перона;

1955 - Біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію;

1980 - Початок ірансько-іракської війни;

1993 - Прем'єр-міністр України Леонід Кучма відправлений у відставку;

2012 - В одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування смертельно поранено Коррі Сандерса, ексчемпіона світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні;

2019 - Завершення українського фестивалю "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.

Церковне свято

Цього дня особливо вшановують двох святих - мученика Фоку і пророка Іону. Фока, за переказами, народився в Синопі і з юності вів доброчесне життя. У поважному віці він став єпископом і, проповідував християнство, навернув до своєї віри багатьох язичників. Під час гонінь на християн за часів імператора Траяна правитель міста примушував Фоку зректися віри, але єпископ залишився твердим у своїх переконаннях, попри всі муки.

Щодо пророка Іони відома така легенда. Одного разу він отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб напророчити місту загибель за його нечестя і закликати жителів до покаяння. Однак Іона не послухався і замість Ніневії вирушив до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у страшну бурю, і мореплавці кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб вказав на Іону, який зізнався у своєму непослуху і попросив кинути його в море, щоб спокутувати провину.

У морі пророка проковтнув кит, у утробі якого Іона пробув три дні. Після цього Іону викинуло на берег; там він знову отримав наказ іти в Ніневію, який і виконав. Його проповідь вразила жителів міста, і вони покаялися у своїх гріхах. Помилувана Ніневія існувала ще 200 років.

Іменини: Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Фока.