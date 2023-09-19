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18:13 19.09.2023

Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

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Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів зробити все можливе, щоб напередодні зими підготувати Україну відбивати подальшу російську агресію.

Про це він сказав на пресконференції у вівторок після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося в Рамштайні (Німеччина). У засіданні вперше взяв участь новопризначений міністр оборони України Рустам Умєров.

"На сьогоднішній зустрічі я закликав наших союзників і партнерів копнути глибше й пожертвувати будь-які оборонні боєприпаси, які можливо, оскільки Україна наближається до нової зими у війні", - сказав він.

Остін нагадав, що попередньої зими Росія руйнувала енергетичну інфраструктуру України, "марно намагаючись використати холод і темряву, щоб зламати волю українського народу". Міністр також зазначив, що Росія, спочатку вийшовши з Чорноморської зернової ініціативи, почала завдавати повітряних ударів по зерновій інфраструктурі.

"Тому протиповітряна оборона, як і раніше, буде найбільшою потребою України в захисті неба, мирних жителів і її міст", - констатував він.

Крім того, Остін закликав "своїх колег-міністрів іще раз вивчити їхні запаси 155-міліметрових боєприпасів і ключові системи протиповітряної оборони та перехоплювачів, щоб гарантувати, що ми всі дамо все можливе, щоб підготувати Україну до майбутньої зими". "Водночас наша довгострокова підтримка України продовжуватиме розвиватися через коаліції, подібні до тих, які ми розпочали з навчання бронетехніки, навчання на F-16 та інформаційних технологій. Ці важливі коаліції допоможуть Україні продовжувати створювати надійні бойові сили для майбутнього", - додав міністр.

Теги: #рамштайн #остін

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