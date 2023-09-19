Інститут вивчення війни проаналізував звільнення СОУ Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку

У своєму звіті станом на 14:00 18 вересня ISW повідомляє, що "на думку українських військових, звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки могло погіршити російську оборону в районі на південь від Бахмута і зробити бойові дії неефективними в трьох російських бригадах. Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 18 вересня, що Кліщіївка (7 км на південний захід від Бахмута) і Андріївка (10 км на південний захід від Бахмута) були важливими елементами російської оборонної лінії Бахмут-Горлівка, яку українські війська "прорвали".

Офіційний представник Східної групи військ капітан Ілля Євлаш заявив 17 вересня, що "звільнення Україною Кліщіївки дасть змогу українським силам контролювати російські наземні лінії зв'язку (НЛЗ), які постачають російському угрупованню військ у районі Бахмута" - імовірно, маючи на увазі здатність українських сил установити управління вогнем на автодорозі Т0513 Бахмут-Горлівка.

ISW наразі не може самостійно оцінити силу і протяжність російських оборонних укріплень поблизу Бахмута, хоча російські війська, ймовірно, зміцнили свої лінії оборони там менш сильно, ніж на півдні України. Російські війська на південь від Бахмута також, імовірно, втомилися від нещодавніх спроб утримати Кліщіївку та Андріївку, а захоплення Україною двох населених пунктів, які захищають ключову російську НЛЗ, що підтримує Бахмут, говорить про те, що цим силам, імовірно, буде важко поповнити свою бойову чисельність і захиститися від будь-яких подальших наступальних дій України на південь від Бахмута. Однак немає безпосередніх ознак того, що звільнення Кліщіївки та Андріївки віщуватиме більш високі темпи просування українських військ на південь від Бахмута, а російська оборона позицій на захід від Т0513, імовірно, продовжить створювати проблеми для українських сил у цьому районі.

"Звільнення Україною двох сіл, за утримання яких російські війська наполегливо боролися, може свідчити про серйозну деградацію російських частин, що їх захищають, оскільки наступ України в західній Запорізькій області, мабуть, відповідає значному погіршенню захисту російських частин і з'єднань на цій ділянці фронту. Російські війська, що обороняються на заході Запорізької області від початку контрнаступу, робили це здебільшого без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнали втрат, що збільшуються", повідомляє ISW.

Російські війська 18 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей і на заході від Запоріжжя і просунулися на окремих ділянках.

Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і 18 вересня просунулися на захід від Запоріжжя.