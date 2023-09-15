15 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 569 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 569 RUSSIAN AGRESSION

15 вересня відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день поширення інформації про лімфому, День вільних грошей.

Православна церква вшановує пам'ять великомученика Микити Готфського.

Міжнародний день демократії

Міжнародний день демократії встановлений Генеральною асамблеєю ООН 2007 року і відзначається щорічно 15 вересня. Цю дату приурочено до 20-ї річниці першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій, яка відзначалася 2008 року.

ООН запропонувала державам, а також регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям прийняти нове свято, як привід звернути увагу на стан демократії у світі. Оскільки лише за повної участі та підтримки міжнародної спільноти, державних органів влади, суспільства та окремих громадян ідеали демократії можна здійснити для кожної людини в кожному куточку світу.

День вільних грошей

15 вересня відзначається День вільних грошей. Але це не свято, як таке, а свого роду соціальний експеримент, який було запущено 2011 року для популяризації такого виду фінансової діяльності, як економіка спільного споживання. Головна мета Дня - виховати в людях правильне ставлення до грошей, які повинні весь час працювати, будучи життєвою силою будь-якої економіки, а не осідати десь мертвим вантажем.

Тому головна подія свята полягає в тому, щоб роздавати свої гроші незнайомим людям скрізь, де вийде. Але є правило - половину одержуваної суми людина має віддати комусь іншому. Деякі учасники акції вигадують свої форми передачі коштів. Наприклад, власники кав'ярень пропонують відвідувачам безплатну каву, а гроші за неї просять передати незнайомцю. До речі, якщо ви не впевнені, що хочете особисто комусь вручати гроші, то їх можна залишити на видному місці або переказати онлайн. Причому щодо розміру суми, яку передають, немає жодних правил, кожен сам обирає розмір і способи передачі коштів.

Ініціатором такого незвичайного свята виступив Донні Маклуркан - співзасновник і один із керівників Інституту пост-росту (The Post Growth Institute, PGI) - міжнародної некомерційної організації, що опікується розробкою ідей і програм з розвитку економіки. А дату 15 вересня він вибрав у зв'язку з тим, що цього дня 2008 року один із провідних у світі фінансових конгломератів - американський інвестиційний банк Lehman Brothers оголосив про своє банкрутство. Ця подія стала однією з найгучніших в економічній історії США і боляче вдарила по тисячах інвесторів середнього достатку. Тож започатковуючи свято, Маклуркан хотів показати, що гроші - це не лише засіб накопичення та конкуренції, а й інструмент обміну та співпраці.

Ще цього дня:

1916 - Уперше в історії під час бойових дій було застосовано танки;

1917 - Вийшов перший номер журналу Форбс;

1941 - У Берліні ув'язнені Степан Бандера та Ярослав Стецько;

1944 - У Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків);

1971 - У Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція - протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски;

1991 - у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акта про державну незалежність України;

1991 - Верховна Рада України скасувала постанову Севастопольської міської ради про російський статус міста;

1994 - Україна приєдналася до Конвенції "Про "відмивання", пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом".

2008 - Банк Lehman Brothers оголосив про банкрутство, що стало початком Світової економічної кризи 2008 року.

Церковне свято

День пам'яті великомученика Микити Готфського

Цього дня відзначається пам'ять святого Микити Готфського, якого православна церква вшановує в лику великомученика.

Микита жив у 4 столітті на берегах Дунаю. Прийнявши хрещення, почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників-готів. Микита завзято викривав у гріхах правителя-язичника Атанаріха, за що його заарештували і піддали тортурам. Язичники хотіли змусити християнина відректися від віри, але Микита був непохитним. Зрештою мученика засудили до смерті через спалення, проте вогонь не обпалив тіло святого.

Пізніше мощі Микити Готського було перенесено до Константинополя.

Іменини: Андрій, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Семен, Степан, Федот, Яків.