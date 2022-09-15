15 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 204 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 204 RUSSIAN AGRESSION

15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день поширення інформації про лімфому, День народження головного домену Google і День вільних грошей. В Мексиці – День незалежності, у Великій Британії – День пам'яті Битви за Британію, у США – початок місячника іспанської культурної спадщини, в Індії, Шрі-Ланці та Танзанії – День інженера.

Православна церква вшановує пам'ять святого Маманта, його матері Руфіни та отця Федота, пам'ять преподобних Антонія та Феодосія Печерських.

Міжнародний день демократії

Ця дата приурочена до 20-ї річниці першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій, що відзначалася у 2008 році.

ООН запропонувала державам, а також регіональним, міжурядовим та неурядовим організаціям прийняти нове свято, як привід звернути увагу на стан демократії у світі.

"Демократія" походить від двох давньогрецьких слів "народ" і "влада", і традиційно перекладається як "влада народу". Під цим терміном мається на увазі політичний режим, в основі якого лежить метод колективного ухвалення рішень із рівним впливом учасників на результат процесу або його суттєві стадії.

День Маманта

Цього дня православна церква вшановує мучеників Маманта, Феодота та Руфіну.

Мамант був народжений у Пафлагонії. Його батьки, Феодот і Руфіна, були знатними та благочестивими християнами. За відкрите віросповідання їх заарештували. Феодот не дожив до суду, помер в ув'язненні. Руфіна, дізнавшись, що трапилося з чоловіком, померла під час пологів. Немовля забрала собі багата вдова. Вона виховала його переконаним християнином. Незабаром і він зазнав гонінь за віру.

Оселившись на горі, Мамант проводив дні у постах, молитві та читанні Святого Євангелія звірам, що приходили до його оселі. З молока, яке йому давали дикі лані та кози, він робив сир і роздавав бідним. Мамант не припиняв наставляти на правдивий шлях усіх, хто приходив до нього, за що і був страчений.

День святих Антонія та Феодосія Печерських

15 вересня церква вшановує пам'ять святих Антонія та Феодосія Печерських. На час приїзду Феодосія до Києва у столиці Русі було кілька грецьких християнських монастирів. Феодосій хотів прийняти постриг, відвідав їх, але настоятелі йому відмовляли. Тоді він дізнався про любечанина Антонія, який жив і трудився в печері неподалік Києва в селі Берестове. Нікон постриг юнака в чернецтво. За іншою ж версією, Феодосій спочатку повернувся до свого рідного Василева (Васильків), де близько двох років прожив суворим життям у власноруч викопаній печері, а вже потім прийшов до Антонія. Місцезнаходження цієї печери було відомо до 1818 року.

Ще цього дня:

1916 – Уперше в історії під час бойових дій застосували танки;

1917 - Вийшов перший номер журналу Форбс;

1944 - У Києві відкрито оновлений Державний музей західного та східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 - У Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція – протест проти американських ядерних випробувань Аляски;

1991 - У Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України;

1991 - Верховна Рада України скасувала постанову Севастопольської міської ради про російський статус міста;

1994 - Україна приєдналася до Конвенції "Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом";

2000 – У Сіднеї відбулася церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор;

2008 – Банкрутство "Lehman Brothers".

Іменини: Пилип, Федір, Степан, Петро, Павло, Микола, Михайло, Леонід, Іван, Герман, Володимир, Віктор, Василь, Богдан, Антон, Анатолій, Оксана та Ксенія.