Події

07:39 14.09.2023

Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

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Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

Бійці з Повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники, є руйнування, але ніхто не постраждав, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба з ПК "Схід" збили над областю три безпілотники. Всюди обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, уламки одного з БПЛА впали в Первомайській громаді Нікопольщини. Частково зруйновано приватний будинок. Ще 6 - пошкоджено. Також пошкоджено 8 господарських будівель, 3 авто. Загорілася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

"По тому ж району ворог стріляв із важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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