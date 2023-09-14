Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

Бійці з Повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники, є руйнування, але ніхто не постраждав, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба з ПК "Схід" збили над областю три безпілотники. Всюди обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, уламки одного з БПЛА впали в Первомайській громаді Нікопольщини. Частково зруйновано приватний будинок. Ще 6 - пошкоджено. Також пошкоджено 8 господарських будівель, 3 авто. Загорілася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

"По тому ж району ворог стріляв із важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак", - додав голова ОВА.