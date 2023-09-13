Події

06:55 13.09.2023

13 вересня: Яке сьогодні свято

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13 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 567 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 567 RUSSIAN AGRESSION

13 вересня відзначають День Роальда Дала і День шоколаду. Ще День перукаря, День позитивного мислення і День народження пеніциліну.

У Румунії - свято збору винограду. У Бразилії - тиждень пам'яті Революції Фарропілья, Національний день алкогольного напою кашаса. У Мексиці - День пам'яті дітей-героїв, які загинули в битві при Чапультепеку 1847 року. У США - Національний день боротьби з целіакією.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Корнилія Сотника, єпископа.

Ще цього дня:

1902 - У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого було використано відбитки його пальців із місця злочину;

1922 - У Смирні під час різанини греків і вірмен турецькою армією почалася величезна пожежа, яка тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста

1959 - Під час посадки радянська космічна станція "Луна-2" впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об'єктом, що досяг поверхні супутника;

1960 - У США відбувся перший симпозіум біоніків;

1960 - Президент США Двайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні;

1968 - Албанія вийшла з Організації Варшавського договору;

1989 - В Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 - Підписано угоду між Ясіром Арафатом та Іцхаком Рабіном про визнання Палестинської автономії.

Церковне свято

День пам'яті священномученика Корнилія Сотника, єпископа

За церковним календарем настає день святого Корнилія, який жив у Римі в 1 столітті. Згідно з Новим заповітом, Корнилій "був благочестивою людиною, що боялася Бога". Так називали язичників, які шанували Бога Ізраїлю, але не вступали в іудейську громаду. Одного разу Корнилію з'явився ангел і велів знайти святого Петра. Чоловік виконав вказівку, і Петро хрестив його у своєму будинку. Корнилій вважається першим язичником, який прийняв християнство. Згодом він з благословення Петра став єпископом і прославився тим, що зруйнував язичницький храм у місті Скепсії, після чого багато жителів повірили в Христа.

Іменини: Олександр, Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.

Теги: #13_вересня

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06:52 13.09.2022
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