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16:31 10.09.2023

Блінкен закликає до негайного відкриття коридорів для доставки в Нагірний Карабах гуманітарних вантажів

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Блінкен закликає до негайного відкриття коридорів для доставки в Нагірний Карабах гуманітарних вантажів

Вашингтон глибоко занепокоєний погіршенням гуманітарної ситуації в Нагірному Карабаху, закликає до прямих переговорів і відкриття маршрутів для доставки гуманітарних вантажів.

"Сполучені Штати глибоко занепокоєні швидким погіршенням гуманітарної ситуації в Нагірному Карабаху. Ми відзначаємо, що гуманітарні вантажі розташовані поблизу Лачинського та Агдамського маршрутів, і повторюємо наш заклик до негайного та одночасного відкриття обох коридорів, щоб забезпечити доставку вкрай необхідних гуманітарних вантажів чоловікам, жінкам і дітям у Нагірному Карабаху", - йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, розміщеній у неділю на сайті Держдепу.

Держсекретар заявив також, що у світлі нещодавнього зростання напруженості на Південному Кавказі Сполучені Штати і далі рішуче підтримуватимуть зусилля Вірменії та Азербайджану з вирішення невирішених питань за допомогою прямого діалогу для досягнення гідного та міцного миру, наголосивши водночас, що "використання сили для розв'язання спорів є неприпустимим".

"Ми ще раз підтверджуємо, що будь-яка мирна угода між Вірменією та Азербайджаном має захищати права й безпеку жителів Нагірного Карабаху. Ми також заохочуємо діалог між Баку і жителями Нагірного Карабаху. Сполучені Штати далі підтверджують, що єдиний шлях уперед - це мир, діалог і нормалізація відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємної поваги до суверенітету й територіальної цілісності одне одного", - заявив Блінкен.

Теги: #карабах #блінкен

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