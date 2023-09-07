Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) із професійним святом.

"Україна гордиться кожним воїном ГУР, усіма героям нашої розвідки! Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом і вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально послаблюють", - написав він у своєму телеграмі.

Як він зазначив, "хоча зараз ми не можемо говорити відкрито про більшу частину вашої бойової та розвідувальної роботи. Але знайте: я дякую вам за кожен елемент цієї вашої роботи!".

"Слава вам! Вітаю з Днем воєнної розвідки України!" - написав президент.

За словами глави держави, саме завдяки ГУР і Силам оборони українці відчувають, що можуть здолати Росію у війні й що це стане історичним досягненням сучасних поколінь усіх українців.

"Усі українські громадяни можуть бути впевнені, що де б вони не потрапили в біду, їх не залишать, обов'язково прийдуть їм на допомогу. Ми не забуваємо всі ваші кроки від Афганістану до Африки. І на інших континентах наша воєнна розвідка всюди здатна захистити інтереси України та українців", - сказав він.

Зеленський також висловив подяку військовослужбовцям ГУР за роботу зі звільнення цивільних і військових українців із російського полону. "Україна сприймає це з особливою повагою. Ми розуміємо, як це непросто і яких сил це коштує, якої роботи, зосередженості та самовіддачі", - зазначив президент.

Під час святкової церемонії з нагоди Дня воєнної розвідки президент вручив низку державних нагород. Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський передав орден "Золота Зірка" дружині підполковника Олега Бабія, який був удостоєний звання Героя України посмертно. Олег Бабій брав активну участь у знищенні російських військ із початку ведення бойових дій на території України. З березня 2022 року організовував та здійснював спеціальні заходи на тимчасово окупованих територіях України та на території противника. Успішне виконання завдань його групою допомогло дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об'єкти та елементи критичної інфраструктури. У серпні 2023 року група на чолі з Олегом Бабієм вступила в бій із військовослужбовцями Федеральної служби безпеки Росії, під час якого було знищено 15 військових ФСБ та пошкоджено ворожу техніку. Підполковник дістав смертельного поранення.

Глава держави також вручив розвідникам нагороду президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" І та ІІІ ступенів, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "За врятоване життя" та погони вищих військових звань.

Зокрема президент присвоїв звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову та вручив йому відповідні погони.

Після завершення урочистостей Зеленський оглянув сучасні зразки військової та спеціальної техніки, які перебувають на озброєнні ГУР МО України. Серед них - комплекси зв'язку, безпілотні авіаційні комплекси, вертольоти різних типів та обладнання. Зокрема глава держави ознайомився з досвідом ГУР з евакуації поранених. Як розповіли представники Головного управління розвідки, після перемоги цей досвід може стати основою створення системи цивільної аеромедичної евакуації в усіх регіонах України з використанням вертольотів повністю вітчизняного виробництва.