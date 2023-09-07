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12:11 07.09.2023

ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду Князєву арешт з альтернативою застави в 55 млн грн до 16 жовтня

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ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду Князєву арешт з альтернативою застави в 55 млн грн до 16 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві.

"6 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто - до 16 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні ВАКС на сторінці у фейсбуці у четвер.

Як альтернатива цьому запобіжному заходу для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави в розмірі 55 млн грн. "У разі внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти. З моменту звільнення з-під варти, у зв’язку із внесенням коштів на відповідний рахунок, вважатиметься, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На нього також покладатимуться процесуальні обов’язки", - пояснюють у суді.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритих на одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

ВАКС заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексочільника Верховного Суду Князєва з альтернативою застави у понад 107 млн грн. 31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, проте знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн. 11 липня ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року, а 31 серпня зменшив суму застави з 75 млн грн до 55 млн грн як альтернативу тримання під вартою Князєва.

Теги: #продовження #князєв #запобіжний_захід

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