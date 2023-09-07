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11:12 07.09.2023

У Костянтинівці внаслідок обстрілу 16 загиблих, а не 17, невпізнаним залишається один із них - поліція

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У Костянтинівці внаслідок обстрілу 16 загиблих, а не 17, невпізнаним залишається один із них - поліція

Російський обстріл центрального ринку міста Костянтинівка в середу забрав життя 16 місцевих мешканців, а не 17, як повідомлялося раніше, поранених - 33 особи, повідомила начальниця відділу комунікації управління Національної поліції в Донецькій області Олександра Гаврилко.

"Наразі, за офіційною інформацією, ми маємо 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели вже ретельний візуальний огляд останків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", - сказала Гаврилко в ефірі національного телемарафону в четвер.

За її словами, наразі вже майже всіх загиблих ідентифіковано, знайдено їхніх родичів. "Сьогодні на ранок у нас залишається одна людина - це тіло чоловіка - родичі якого не з'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і ми звертаємося до всіх людей, хто мешкає в Костянтинівці, хто знає, що родичі або знайомі перебували там (у місці обстрілу - ІФ-У), звернутися до поліції, якщо ви цю людину знаєте, і прийти на впізнання", - сказала представниця поліції.

Гаврилко зазначила, що це був "дуже жорсткий обстріл", дуже багато тіл загиблих було "в розірваному стані", багато з них були обгорілими.

Вона також зазначила, що поліція виключає використання окупантами артилерії, про що повідомлялося раніше. "Наразі ще проводиться експертиза вибухотехніками, ще перевірка триває. Одне можу сказати: що є декілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію, що це був артилерійський обстріл. Наразі ми це виключаємо. Є декілька версій, проте пізніше це буде уточнена інформація", - сказала Гаврилко.

Як повідомлялося, обстріл розпочався близько 14:00 середи. Унаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих, кількість поранених і травмованих називали різну, від 31 до 34.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #жертви #обстріл #костянтинівка

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