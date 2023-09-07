Події

06:59 07.09.2023

7 вересня: Яке сьогодні свято

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7 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 561 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 561 RUSSIAN AGRESSION

7 вересня відзначають Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.

В Україні - День військової розвідки, у Бразилії - День незалежності, День інженерних військ Збройних Сил Вірменії, День салямі у США, в Італії - Свято ліхтариків у Флоренції та П'єдігротта, свято-конкурс на найкращу ліричну пісню, в Австралії - Національний день тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

Православна церква - День мученика Созонта Помпеольського.

День військової розвідки

Президент Володимир Зеленський 2022 року підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України.

"Враховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування подвигів воєнних розвідників постановляю установити День воєнної розвідки України, який відзначати щорічно 7 вересня", - ідеться в документі.

7 вересня 1992 року, відповідно до указу Президента Леоніда Кравчука "Про Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України", у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня. Це поклало початок військовій розвідці України.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба

7 вересня встановлено одну з пам'ятних дат ООН, яка носить назву - Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. У 2020 році її відзначали вперше.

Проблема забруднення довкілля вже давно увійшла до глобальних проблем сучасності. Діяльність людини і прогрес, на жаль, завжди мали і зворотний бік, оскільки впливав на порушення екологічного балансу. Крім вичерпання природних ресурсів, діяльність людини супроводжувалася забрудненням різних сфер довкілля: води, повітря, ґрунту. Забруднення, зрештою, багато сучасних учених-екологів зараховують до чинників, що мають серйозний вплив на зміну клімату на планеті.

Пам'ятна дата 7 вересня, встановлена Резолюцією Генасамблеї ООН від 19 грудня 2019 року, покликана звернути увагу всіх країн світу на проблему забруднення повітря. Науковці-медики підтверджують, що до третини причин смертей людини від інсульту, хронічних респіраторних захворювань, раку легенів і навіть серцево-судинних захворювань зумовлені саме забрудненим станом атмосфери.

Ще цього дня:

1911 - Поет Гійом Аполлінер поміщений до в'язниці у зв'язку з підозрою у викраденні з Лувру "Мони Лізи". П'ять днів потому - виправданий;

1936 - Останній сумчастий вовк помер у Тасманійському зоопарку;

1940 - Третій Рейх почав бомбардування Лондона;

1951 - Поштова служба Канади заявила, що всі відправники листів зобов'язані вказувати на конверті назву вулиці та номер будинку (до цього багато хто вказував лише місто і прізвище адресата);

1971 - У Києві було оголошено про спорідненість і братання міст Києва та Кіото;

1976 - Джордж Гаррісон визнаний винним у ненавмисному плагіаті. Суд вирішив, що його хіт "My Sweet Lord" не є оригінальним твором, а авторство мелодії, покладеної в основу пісні, належить Рональду Меку, який 1963 року написав для жіночої вокальної групи The Chiffons пісню "He's So Fine". Гаррісона оштрафували на 587 000 доларів;

2002 - ВПС США відновили патрулювання в небі Нью-Йорка і Вашингтона.

Церковне свято

День пам'яті мученика Созонта Помпеольського

Мученик Созонт, родом із Лікаонії, був пастухом. Він уважно читав Святе Письмо і любив ділитися своїми знаннями про Єдиного Бога з пастухами, які приходили до нього. Багатьох він привів до віри в Христа і Хрещення.

Одного разу вночі, коли він сидів під дубом, йому було видіння, яке закликало його до подвигу мучеництва за Христа. Він вирушив у місто Помпеополь Кілікійський, де готувалося святкування на честь язичницького золотого ідола, що стояв у капищі. Ніким не помічений святий Созонт увійшов у капище, відламав руку в ідола і, роздробивши її, роздав золото жебракам.

Зникнення руки в ідола викликало тривогу і сум'яття в місті: багатьох стали підозрювати, притягати до допиту і мучити. Не бажаючи бути винуватцем страждання інших людей, святий Созонт пішов до імператора Максиміана й сказав, що це він відламав руку. Імператор у сильному гніві наказав нещадно мучити святого Созонта. Його повісили і стругали тіло залізними кігтями, потім вдягли йому на ноги залізні чоботи з цвяхами всередині, і водили містом. Після цього знову повісили і били залізними палицями доти, доки й кістки його роздробилися. У страшних муках святий Созонт помер.

За наказом імператора, слуги розвели сильний вогонь, щоб спалити тіло мученика, але раптово заблищала блискавка, загримів грім і сильний дощ залив полум'я. Уночі християни взяли тіло мученика і поховали його. При гробі його і на місці, де святому мученику було видіння, відбувалося зцілення багатьох хворих. Згодом було створено церкву в пам'ять страждання святого мученика.

Іменини: Володимир, Іван, Мойсей.

Теги: #7_вересня
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