Події

18:51 06.09.2023

Блінкен зустрівся в Києві з представниками громадських організацій

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Блінкен зустрівся в Києві з представниками громадських організацій

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч у Києві з представниками організацій громадянського суспільства.

"Організації громадянського суспільства є важливою і динамічною частиною будь-якої демократії. Ми раді, що ці організації широко представлені в Україні, і чуємо про їхню прихильність майбутньому України як вільного і процвітаючого члена євроатлантичної спільноти", - написав Блінкен у соціальній мережі Х (раніше - твіттер).

Як повідомлялося, у середу Блінкен прибув до столиці України з візитом.

Теги: #блінкен #громадські_організації

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