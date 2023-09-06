Блінкен зустрівся в Києві з представниками громадських організацій

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч у Києві з представниками організацій громадянського суспільства.

"Організації громадянського суспільства є важливою і динамічною частиною будь-якої демократії. Ми раді, що ці організації широко представлені в Україні, і чуємо про їхню прихильність майбутньому України як вільного і процвітаючого члена євроатлантичної спільноти", - написав Блінкен у соціальній мережі Х (раніше - твіттер).

Як повідомлялося, у середу Блінкен прибув до столиці України з візитом.