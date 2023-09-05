5 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 559 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 559 RUSSIAN AGRESSION

5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності.

В Індії - День учителя, у Казахстані - День казахської мови, у США - День психоаналітика.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Захарії та праведної Єлисавети.

Міжнародний день благодійності

Мета Дня - привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій та окремих осіб у подоланні злиднів і гострих гуманітарних криз, і, звісно ж, заохочення їхньої праці та мобілізація людей, громадських організацій і зацікавлених сторін у світі до участі у волонтерській та добродійній діяльності.

На думку ООН, благодійність, яка допомагає викоріненню злиднів у всіх країнах світу, та висловлення солідарності зі знедоленими сприяють встановленню діалогу між людьми різних культур, релігій і цивілізацій.

Дата проведення Дня приурочена до річниці смерті матері Терези Калькутської (1910-1997). Відома місіонерка і католицька черниця протягом півстоліття служила бідним, хворим і сиротам, опікувалася благодійною діяльністю спочатку в Індії, а потім і в інших країнах. За свою благодійність мати Тереза здобула визнання у світі, а 1979 року стала лауреатом Нобелівської премії миру "За діяльність на допомогу стражденній людині".

Ще цього дня:

1905 - Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни;

1918 - Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка - перша кінозірка. У Першу світову війну у Французькій республіці американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітне цуценя і відвіз із собою. Пес виріс надзвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів кіностудії "Warner Brothers", вів на радіо власне шоу і заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави;

1939 - США проголосили нейтралітет у Другій світовій війні;

1957 - Вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" - одна з найкращих книг про покоління бітників;

1998 - Кім Ір Сен визнаний вічним президентом КНДР;

2009 - Прогулянковий катер "Ілінден" перекинувся через перевантаження і затонув на Охридському озері в Македонії. Загинули 15 туристів із Болгарії;

2014 - У засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Церковне свято

5 вересня в церковному календарі - день пам'яті священика Захарія та його дружини Єлисавети.

За переказами праведна Єлисавета була сестрою Анни, яка народила Діву Марію. Жила вона разом зі своїм чоловіком у Хевроні, але не мала дітей. Якось з'явився Захарії янгол Гавриїл, який повідомив, що в подружжя з'явиться син Іван. Священик цій звістці не повірив, за що Господь відібрав у нього дар мови. Говорити він зміг лише того дня, коли народився його син.

За часів, коли Ірод вбивав немовлят, Захарій і Єлисавета заховали Івана в пустелі. Захарія схопили і намагалися дізнатися, де перебувають його дружина і син. Але він нічого не сказав, за що був убитий. Згідно з одним із переказів через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Івана вигодував ангел.

Іменини: Єфрем, Іван, Миколай, Павло.