Події

06:43 05.09.2023

5 вересня: Яке сьогодні свято

3 хв читати
5 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 559 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 559 RUSSIAN AGRESSION

5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності.

В Індії - День учителя, у Казахстані - День казахської мови, у США - День психоаналітика.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Захарії та праведної Єлисавети.

Міжнародний день благодійності

Мета Дня - привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій та окремих осіб у подоланні злиднів і гострих гуманітарних криз, і, звісно ж, заохочення їхньої праці та мобілізація людей, громадських організацій і зацікавлених сторін у світі до участі у волонтерській та добродійній діяльності.

На думку ООН, благодійність, яка допомагає викоріненню злиднів у всіх країнах світу, та висловлення солідарності зі знедоленими сприяють встановленню діалогу між людьми різних культур, релігій і цивілізацій.

Дата проведення Дня приурочена до річниці смерті матері Терези Калькутської (1910-1997). Відома місіонерка і католицька черниця протягом півстоліття служила бідним, хворим і сиротам, опікувалася благодійною діяльністю спочатку в Індії, а потім і в інших країнах. За свою благодійність мати Тереза здобула визнання у світі, а 1979 року стала лауреатом Нобелівської премії миру "За діяльність на допомогу стражденній людині".

Ще цього дня:

1905 - Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни;

1918 - Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка - перша кінозірка. У Першу світову війну у Французькій республіці американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітне цуценя і відвіз із собою. Пес виріс надзвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів кіностудії "Warner Brothers", вів на радіо власне шоу і заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави;

1939 - США проголосили нейтралітет у Другій світовій війні;

1957 - Вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" - одна з найкращих книг про покоління бітників;

1998 - Кім Ір Сен визнаний вічним президентом КНДР;

2009 - Прогулянковий катер "Ілінден" перекинувся через перевантаження і затонув на Охридському озері в Македонії. Загинули 15 туристів із Болгарії;

2014 - У засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Церковне свято

5 вересня в церковному календарі - день пам'яті священика Захарія та його дружини Єлисавети.

За переказами праведна Єлисавета була сестрою Анни, яка народила Діву Марію. Жила вона разом зі своїм чоловіком у Хевроні, але не мала дітей. Якось з'явився Захарії янгол Гавриїл, який повідомив, що в подружжя з'явиться син Іван. Священик цій звістці не повірив, за що Господь відібрав у нього дар мови. Говорити він зміг лише того дня, коли народився його син.

За часів, коли Ірод вбивав немовлят, Захарій і Єлисавета заховали Івана в пустелі. Захарія схопили і намагалися дізнатися, де перебувають його дружина і син. Але він нічого не сказав, за що був убитий. Згідно з одним із переказів через 40 днів життя в пустелі Єлисавета померла, а Івана вигодував ангел.

Іменини: Єфрем, Іван, Миколай, Павло.

Теги: #5_вересня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:39 05.09.2022
5 вересня: Цей день в Україні та в світі

5 вересня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами запорізького напрямку

Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

Зеленський відвідав вісім бригад, які воюють на Донецькому напрямку

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування ТРЦ столиці, триває перевірка

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

Агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

Президент нагородив військових оперативного угруповання "Донецьк"

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках

У результаті ворожих обстрілів на Сумщині пошкоджено залізницю та електромережу, є постраждалі

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами запорізького напрямку

Залужний призначив героя України Чаюка головним військкомом Львівської області

Кулеба привітав на посаді нову керівницю МЗС Нідерландів

Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором

Кулеба: розраховуємо, що Шольц якнайшвидше ухвалить рішення про передачу Україні Taurus

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА