5 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 194 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 194 RUSSIAN AGRESSION

5 вересня – Міжнародний день благодійності, в Казахстані – день мови, День вчителя в Індії, День праці в США й Канаді.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Лупа, Іринея, прп. Євтихія та Флорентія, Калиника, патріарха Константинопольського.

У католицькому календарі – пам'ять матері Терези Калькуттської.

Міжнародний день благодійності

Міжнародний день благодійності встановлений резолюцією Генасамблеї ООН у 2012 році, відзначається щорічно 5 вересня.

Мета Дня – привернути увагу громадськості до діяльності благодійних організацій та окремих осіб у подоланні злиднів і гострих гуманітарних криз, заохочення їхньої роботи та мобілізація людей, громадських організацій та зацікавлених сторін у світі для участі у волонтерській та благодійній діяльності.

Головне розуміти, що допомагати іншим – не тяжкий обов'язок чи тягар, а щастя. Якщо ми щедрі, ми більше співчуваємо і уважніше ставимося до людей, розуміємо їх. Це створює міцні зв'язки між нами, допомагає цінувати життя і почуватися корисними та затребуваними.

Ще в цей день:

1918 – Раднарком РРФСР видав декрет про початок червоного терору;

1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка – перша кінозірка. У Першу світову війну у Франції американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітного цуценя і відвіз із собою. Пес виріс надзвичайно розумним, знявся майже у трьох десятках фільмів кіностудії Warner Brothers, вів на радіо власне шоу та заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави;

1939 – США проголосили нейтралітет у Другій світовій війні;

1957 - Вийшов у світ роман Джека Керуака "У дорозі" - одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 - Група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні The House of the Rising Sun;

1998 - Пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою історію гурт Aerosmith очолив американський хіт-парад із піснею "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".

2014 — У засідці під Веселою Горою та Кольоровими Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці загиблими та зниклими безвісти;

Церковне свято

Цього дня православні вшановують пам'ять мученика Лупа, який жив наприкінці третього, на початку четвертого століть і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського.

Присутній при смерті хазяїна, він обмочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перстнем та ім'ям великомученика Димитрія святий Луп творив у Солуні багато чудес.

Він розбив язичницьких ідолів, за що зазнав переслідування від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим.

Святий Луп добровільно віддав себе в руки мучителів і за наказом імператора Максиміана Галерія був страений.

Іменини: Єлизавета, Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір.