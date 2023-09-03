3 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 557 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 557 RUSSIAN AGRESSION

3 вересня відзначають Всесвітній день гігієни, День China Mobile, День Softbank.

У 1953 році, 70 років тому, набула чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод. А 50 років тому, 1973 року, в Києві було відкрито пам'ятник Лесі Українці.

В Україні - День підприємця. У Латвії - свято Аристотеля. День Вітчизни в Німеччині, День Національної армії Молдови, День Незалежності в Катарі, День біолога в Бразилії, День батька в Австралії, на Фіджі, в Новій Зеландії та Папуа-Новій Гвінеї.

День грінок із сиром "Валлійський кролик" і Національний день барбекю зі свинячих реберець у США, День збройних сил на Тайвані, День ліжка в Японії, День пам'яті ветеранів торговельного флоту в Канаді, День руху за незалежність у Тунісі, День прапора в Австралії, День торговельного флоту у Великій Британії, День хмарочоса, у Франції - День яблучного черевичка в Сен-Кале.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тадея.

Ще цього дня:

1912 - У Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод;

1914 - Американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер;

1939 - Об 11.15, за 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму про виведення німецьких військ із Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Її підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила і Французька республіка;

1941 - У Дніпрі розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 - Британські війська під керівництвом маршала Монтгомері висадилися на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд на таємних переговорах погодився на капітуляцію;

1959 - Японська корпорація "Соні" почала випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 - СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна: три західні держави зберігали в ньому свої війська, було зазначено, що Західний Берлін не є частиною ФРН, а Радянський Союз зобов'язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном;

1993 - У Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 - У Франції суддя припинив справу проти 9 журналістів, які переслідували машину з британською принцесою Діаною в ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був напідпитку, їхав із перевищенням швидкості та не впорався з керуванням;

2005 - Збірна України з футболу вперше у своїй історії отримала право виступити на Кубку Світу;

2014 - У селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл із реактивних установок "Смерч" і фактично зруйнували селище. Унаслідок бомбардувань було теж знищено військову базу 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини "Воля", що розміщувалася поблизу села.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять святого Тадея - апостола від сімдесяти (так називали учнів Ісуса Христа, які не входили до числа найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів).

Тадей народився в сирійському місті Едесі. Прийшовши одного разу в Єрусалим на свято, він почув проповідь Івана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його учнем.

Після страти Христа і його воскресіння апостол Тадей вирушив проповідувати в Сирію і Месопотамію. У своєму рідному місті Едесі він навернув до християнства князя Авграя, багатьох простих людей і навіть жерців. Проповіді Тадея часто супроводжувалися чудесами - той же Авгар дивним чином вилікувався від прокази. Князь хотів нагородити апостола, але той відмовився від усіх дарів і пішов у інші міста нести слово Боже. Дійшовши до фінікійського міста Вирита (нині Бейрут), Тадей заснував там церкву, а після цього помер.

Іменини: Олександр, Єфрем, Ігнатій, Корнилій, Павло, Рафаїл, Тадей.