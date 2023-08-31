"Укртрансбезпека" дала перевізникам ще місяць на оновлення класу екологічності автобусів

Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) продовжила ще на місяць, до 30 вересня, термін внесення змін щодо класу екологічності пасажирських автобусів, у відомостях яких не визначено клас екологічності або позначено клас екологічності ЄВРО-1, повідомила пресслужба відомства у четвер.

"Із 1 жовтня, якщо у пасажирського автобуса не буде визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону "18-60" буде неможливо", - наголосили в "Укртрансбезпеці".

Екологічний стандарт (чи клас) – це єдина встановлена всім автомобілям норма речовин, небезпечних для довкілля, які є у вихлопних газах транспортних засобів.

На сьогодні найновішим класом є ЄВРО-6.

Раніше "Укртрансбезпека" продовжила термін внесення змін щодо класу екологічності пасажирських автобусів до 31 серпня.