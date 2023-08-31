Події

06:37 31.08.2023

31 серпня: Яке сьогодні свято

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31 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 554 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 554 RUSSIAN AGRESSION

31 серпня відзначають Всесвітній день нарциса, Всесвітній день дистанційного навчання, День блогу.

Винний фестиваль у Португалії. У США - День їжі на свіжому повітрі, День суміші із сухофруктів і горіхів, День "Люблю судитися разом із адвокатами", День свахи, День штату Південна Кароліна. У Сінгапурі - День учителя, у Молдові - День державної мови, День солідарності та свободи в Польщі, День незалежності в Малайзії.

Православна церква вшановує пам'ять Флора і Лавра.

Ще цього дня:

1907 - Створено Антанту;

1919 - У ніч із 30 на 31 серпня Київ було звільнено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР;

1993 - Завершено виведення російських військ із Литви;

1994 - У Берліні відбулася урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини;

1995 - На навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.

2002 - Відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 - Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, понад 140 осіб дістали поранення. Унаслідок вибуху загинули (на місці та внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, невдовзі було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

Церковне свято

Святі Флор і Лавр - ранньохристиянські мученики, рідні брати. Вони були майстерними мулярами, і правитель направив їх на будівництво язичницького храму. Плату, отриману за роботу, брати віддавали бідним і розповідали їм про Христа. Проповіді супроводжувалися чудесами. Одним із них стало зцілення сина язичницького жреця, після якого і він сам, і його батько навернулися в християнство. Коли храм був готовий, Флор і Лавр разом з іншими християнами здійснили в ньому спільну молитву, а після знищили всіх ідолів. Учасників цих подій за наказом правителя схопили і спалили, а Флора і Лавра кинули в колодязь і засипали землею.

За переказами, під час обрітення мощей святих братів припинився падіж худоби. Тому Флора і Лавра шанують як покровителів коней. Навіть на іконах цих мучеників належить писати з ними.

Іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна.

Теги: #31_серпня

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06:54 31.08.2022
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