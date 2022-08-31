31 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 189 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 189 RUSSIAN AGRESSION

31 серпня відзначають День блогу, у Польщі – День солідарності та свободи, в Іспанії – Томатіна, День пам'яті жертв репресій в Узбекистані, Національний день мови у Румунії та Молдові, День незалежності Киргизстану, у США – День адвоката, а в Італії відкриття Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора та Лавра.

День блогу

Ідея святкувати День блогу з'явилася у 2005 році. Ініціатори Дня закликають присвятити його знайомству із блогерами з різних країн. Для цього пропонується написати короткі рецензії про п'ять різних блогів і 31 серпня опублікувати ці записи у себе з посиланнями на авторські сторінки. Вважається, що найкраще цього дня писати про блоги, які розходяться зі сферою звичайних інтересів автора, його точкою зору та життєвою позицією, щоб і сам користувач, і відвідувачі його сторінки відкрили для себе щось нове.

Томатіна

В останній тиждень серпня в місті Буньоль на сході Іспанії, починається щорічний Томатний фестиваль, присвячений літу, що минає.

Як і всі іспанські фестивалі, він проходить зі святковими феєрверками, музикою, танцями та безкоштовними частуваннями. Але томатний фестиваль має й одну відмінну особливість, це кульмінація свята — томатна битва Томатіна, що відбувається на міській площі.

Історичне коріння цього незвичайного свята сягає за часів диктаторського правління Франко. За однією з версій, закидання один одного помідорами було символічним протестом його режиму. Але найімовірніше, подібний сенс томатним баталіям було надано пізніше, коли місцеве свято вже прославилося по всій Іспанії.

Перша помідорна битва зареєстрована в 1945 році, коли на святі закінчення літа в Буньолі, група молодих людей, з необережності або бажаючи потішитися, впустила велику фігуру одного з учасників параду, всередині якої і був сам учасник. Підвівшись, він не оцінив жарт і почав бійку, до якої швидко приєдналися його друзі. Сутичка відбувалася біля крамниць із овочами, і помідори одразу стали метальними снарядами. Поліція розігнала розбишак і змусила їх заплатити за зіпсовані овочі, але за рік вони зібралися там же і вже зі своїми помідорами.

Венеціанський міжнародний кінофестиваль

Венеціанський міжнародний кінофестиваль – один із найстаріших міжнародних кінофестивалів та важлива подія у світі кінематографу. Він проводиться щорічно восени на острові Лідо (Італія) і триває близько двох тижнів.

Фестиваль заснований у 1932 році за ініціативи італійського диктатора Беніто Муссоліні. Його історія переривалася двічі – у роки Другої світової війни та наприкінці 1960-х років, але ненадовго. Сьогодні Венеціанський кінофестиваль фактично визначає моду на кіно.

Ще цього дня:

1993 - Було завершено виведення російських військ із Литви;

1994 – У Берліні відбулася урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини;

1995 - На навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник "Січ-1".

2002 – Відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

2015 - Київ: Після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень. У результаті вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців. Невдовзі було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

Церковне свято

Святі Флор і Лавр — ранньохристиянські мученики, рідні брати. Вони були вправними мулярами, і правитель направив їх на будівництво язичницького храму. Плату, отриману за роботу, брати віддавали бідним і розповідали про Христа. Проповіді супроводжувалися чудесами. Одним із них стало зцілення сина язичницького жреця, після якого і він сам, і його батько звернулися до християнства. Коли храм був готовий, Флор і Лавр разом із іншими християнами звершили в ньому спільну молитву, а потім знищили всіх ідолів. Учасників цих подій за наказом правителя схопили та спалили, а Флора та Лавра кинули у колодязь та засипали землею.

За переказами, під час набуття мощей святих братів припинила гинути худоба. У зв'язку з цим Флора та Лавра шанують як покровителів коней. Навіть на іконах цих мучеників належить писати з цими тваринами.

Іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Лев, Макар, Михайло, Уляна.