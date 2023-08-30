30 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 553 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 553 RUSSIAN AGRESSION

30 серпня відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

День перемоги в Туреччині, в Італії - Венеціанський міжнародний кінофестиваль, Томатина в Іспанії.

Православна церква вшановує пам'ять святого Мирона.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Генеральна асамблея ООН 2010 року оголосила 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень. У своїй резолюції вона висловила серйозну стурбованість тим, що у світі зростає кількість насильницьких зникнень людей. До цієї категорії входять арешти, затримання та викрадення.

Насильницькі зникнення увійшли до стратегії насадження атмосфери терору і, на думку експертів Генеральної асамблеї ООН, перетворилися на глобальну проблему. Раніше подібні випадки асоціювалися з диктаторськими режимами, але сьогодні вони трапляються в найрізноманітніших ситуаціях, особливо під час внутрішніх конфліктів як засіб політичного придушення опонентів.

Проблемою насильницьких зникнень опікуються різні громадські організації. Традиційно цього дня вони звертаються до урядів країн із закликом вжити всіх можливих кроків, спрямованих на викорінення такої практики.

Ще цього дня:

1920 - У Празі створено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1991 - Азербайджан проголосив свою незалежність;

1991 - В Українській РСР заборонено Комуністичну партію;

1993 - На Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйонний відвідувач;

2021 - У порту м. Фредеріксхавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передано криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним було піднято синьо-жовтий прапор. Судно згодом отримало назву "Ноосфера".

Церковне свято

Цього дня відзначали пам'ять святого Мирона, який служив колись пресвітером в Ахаї. Він походив зі знатного роду, але був вельми лагідний вдачею, прославився своїм благочестям і добрим ставленням до людей.

Одного разу місцевий ігемон Антипатр увійшов до християнського храму, щоб полонити людей, які там зібралися, і піддати їх тортурам. Мирон дорікнув йому і звинуватив у нечистих помислах. Розгнівавшись, Антипатр наказав схопити пресвітера, катувати його, а потім кинути в розпечену піч. Однак мученик вийшов із вогню неушкодженим. Тоді ігемон велів віддати його на поталу диким звірам, але й ті не чіпали святого. У сказі Антипатр убив самого себе, не в силах винести власного безсилля.

Іменини: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.