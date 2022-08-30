30 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 188 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 188 RUSSIAN AGRESSION

30 серпня відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Міжнародний день китової акули та Міжнародний день Каберне Совіньйон. У Туреччині – День перемоги, а Казахстані – День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять святого Мирона, священнослужителя в Ахаї.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який також називають День зниклих безвісти, відзначається 30 серпня кожного року.

Насильницькі зникнення людей перетворилися на глобальну проблему, яка не обмежується конкретним регіоном світу. Насильницькі зникнення, які колись асоціювалися лише з режимом воєнної диктатури, можуть нині відбуватися у складних ситуаціях внутрішніх конфліктів, особливо як засіб політичного придушення опонентів.

Боротьба із таємним ув'язненням є важливою частиною діяльності цілої низки міжнародних організацій та неурядових організацій у галузі правозахисної діяльності та гуманітарної допомоги, включно з такими як Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), а також "Amnesty International" і "Репортери без кордонів".

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень – це можливість ще раз висвітлити роботу цих організацій, підвищити обізнаність громадськості, закликати до пожертв і звернути увагу на роботу волонтерів і добровольців.

Міжнародний день китової акули

Найбільша серед представників сім'ї акул, а ще найбільша риба на планеті. Однак, на відміну від своїх родичів, ці хижаки для людини повністю безпечні. Їхня їжа - морський планктон, як у китів.

Ще цього дня:

1919 – Українські війська вибили червоноармійців із Житомира та звільнили місто;

1919 – Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом звільнила Київ;

1920 - У Празі створено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1991 – В Україні заборонена Комуністична партія;

1993 – На Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйонний відвідувач;

1999 - У ході референдуму переважна більшість населення Східного Тимору проголосувала за незалежність від Індонезії.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святого Мирона, який був пресвітером в Ахаї (Греція), і жив у III столітті.

Іменини: Дмитро, Олексій, Мирон, Павло, Уляна, Ілля, Пилип