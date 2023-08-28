28 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 551 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 551 RUSSIAN AGRESSION

28 серпня у світі відзначають День мрії, Міжнародний день публічного читання коміксів, День краватки-метелика.

У Литві - День залізничника, у Мексиці - Національний день бабусь і дідусів, у Польщі - День авіації, у Чорногорії - День проголошення королівства.

У Тернополі - День міста.

Православна церква - Успіння Пресвятої Богородиці.

День мрії

Виступ Мартіна Лютера Кінга 28 серпня 1963 року, що увійшов в історію під назвою "У мене є мрія" і названий за цитатою з виступу, підштовхнув низку громадських діячів заснувати нехай і неофіційне, але свято, присвячене мрії. Сьогодні воно відзначається 28 серпня і називається "День мрії" або "Всесвітній день мрії".

Мартін Лютер Кінг був громадським діячем і борцем за свободи і рівність громадян перед законом незалежно від расової, національної, релігійної або будь-якої іншої приналежності. Кінг жив мрією про рівність людей і присвятив її здійсненню усе життя, ставши одним із найбільш яскравих символів боротьби з расовою дискримінацією.

Ще цього дня:

1937 - У Японській імперії було засновано компанію Toyota;

1963 - Біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою "У мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг;

1990 - Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт на Кадіму й утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна;

1996 - Після 15 років подружнього життя і 4 років життя порізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 - У столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда - дві 88-поверхові вежі-близнюки торговельно-ділового центру "Вежі Петронас" висотою 452 метри кожна. Загальна площа комплексу - близько мільйона квадратних метрів.

Церковне свято

28 серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. І в православній, і в католицькій церкві воно присвячене даті кончини Божої Матері.

Згідно з Новим Заповітом, розп'ятий Христос велів найближчому учневі, апостолу Івану, піклуватися про свою матір. Після смерті та воскресіння Сина Богородиця жила разом із Іваном у Єрусалимі, часто молилася на Голгофі. Одного разу під час молитви до Марії з'явився архангел Гавриїл, який повідомив, що через три дні вона "відійде до Христа Бога". У день смерті Марії апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею. Вони ж здійснили поховання, поклавши тіло Божої Матері в гробниці її батьків і закривши вхід каменем.

Апостол Фома був єдиним учнем Христа, хто не встиг попрощатися з Богородицею до її смерті. Коли на третій день після поховання Фома прийшов до Єрусалима, інші апостоли відкрили гробницю, щоб він міг це зробити. На загальний подив, у труні не виявилося тіла Марії - залишилися одні лише похоронні одежі, що випромінювали чудові пахощі. Цього ж дня Богородиця сама з'явилася апостолам в оточенні ангелів і вітала їх словами: "Радійте, бо я з вами в усі дні".

Іменини: Марія.