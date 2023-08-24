24 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 547 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 547 RUSSIAN AGRESSION

24 серпня в Україні - День Незалежності.

У світі - Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, що ґрунтується на музичних вподобаннях, способі життя і дрес-коді; Міжнародний день дивної музики; День народження картопляних чипсів; День Конституції Грузії; День національних парків у Коста-Ріці; День Пяртеля (свято початку осені) в Естонії. У США - Національний день вафель.

100 років тому, 24 серпня 1923 року, народився Віктор Глушков, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики та обчислювальної техніки. Під його керівництвом Головна редакція "Української радянської енциклопедії" видала першу у світі "Енциклопедію кібернетики" в 2-х томах, що вийшла українською мовою 1973 року.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Евпла.

Католицька церква вшановує пам'ять святого Варфоломія.

День Незалежності України

Сьогодні ми відзначаємо 32 річницю проголошення незалежності України. І сьогодні, як і багато століть поспіль, Україна бореться за своє право на незалежність зі зброєю в руках, тому це свято має для всіх українців дуже велике значення.

24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цей момент вважається значущою і відправною точкою в історії відродження нашої держави, а також здобуття Україною свободи і незалежності.

Через три місяці, у грудні 1991 року, був проведений всеукраїнський референдум, на якому громадяни висловили свою думку з приводу самостійності та незалежності своєї країни. І вже 20 лютого 1992 року новий уряд України видав постанову "Про День Незалежності України", у якій ідеться: "З огляду на волю українського народу та його споконвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну значущість ухвалення Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України та щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України".

Українці відзначають 32-гу річницю незалежності своєї країни, упродовж яких вони відстоювали своє право бути вільними. Боротьба за свободу, ідентичність і територіальну цілісність держави триває і сьогодні. Українські захисники відстоюють незалежність ціною власного життя.

Ще цього дня:

1938 - Газета "The Christian Century" вперше використала термін "мильна опера" щодо телесеріалів;

1949 - Набув чинності підписаний у квітні договір про утворення НАТО;

1981 - Винесено вирок убивці Джона Леннона - Марку Девіду Чепмену - довічне ув'язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років;

1995 – Побачила світ операційна система Windows 95;

2006 - Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

Церковне свято

Православна церква

Цього дня відзначається пам'ять мученика Євпла, який наприкінці третього - початку четвертого століть служив архідияконом у сицилійському місті Катані. Він прославився тим, що завжди носив при собі Євангеліє і за кожної зручної нагоди проповідував язичникам віру Христову.

Під час однієї з проповідей Євпла схопили і представили на суд правителя. Незважаючи на тортури, він сповідував себе християнином і викривав невірність язичницьких вірувань. Навіть під час страти Евпл продовжував роз'яснювати присутнім Євангеліє.

Католицька церква

День святого Варфоломія широко відзначається католицькою церквою 24 серпня.

Святий Варфоломій (1 століття) був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Історія його життя містить багато неточностей і перемежована численними легендарними подіями. Його справжнє ім'я Натанаель, а ім'я Варфоломій він отримав, ставши дорослою людиною. За іншими джерелами його звали Ісус, і він був змушений прийняти інше ім'я, згідно з неписаним законом Сирії.

Після Вознесіння Христа присвятив життя місіонерству і вирушив до Індії як проповідник, де залишив копію Євангелія від Матвія. Потім його шлях пролягав до Великої Вірменії (нині - південно-східна Туреччина), де Варфоломій здобув визнання за поширення християнства і своє обдарування зцілювати хворих і біснуватих. У Баку існує місцева легенда, що він зазнав страшних тортур, коли, будучи живим, з нього зняли шкіру і розіп'яли язичники.

Потім його тіло було направлено в Ліпарі (невеликий острів біля Сицилії), де в кафедральному соборі святого Варфоломія знаходяться його останки.

З ім'ям святого Варфоломія пов'язані деякі явища, з роду чудес, які відбувалися до і після його смерті. Один із найпопулярніших випадків відомий серед жителів острова Ліпарі. Коли його тіло було знайдено на березі, єпископ місцевої церкви наказав чоловікам підняти тіло. Коли спроби провалилися, єпископ послав за дітьми. І вони з легкістю винесли тіло на сушу, тоді як дорослі люди не змогли цього зробити.

Відтоді, як тіло Варфоломія виявили на острові, люди стали щорічно відзначати цю подію. На час свята з кафедрального собору виносили скульптуру зі срібла або золота і проносили по всьому місту. У нинішній час ця подія також відзначається з великим розмахом, тим самим залучаючи до участі велику кількість людей.

Іменини: Олександр, Василь, Максим, Феодор, Макар, Марія.