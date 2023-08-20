20 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 543 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 543 RUSSIAN AGRESSION

20 серпня відзначають Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів і Міжнародний день медичного транспорту.

У США - Національний день радіо, у Тайвані - День кохання, у Казахстані - День спорту, День відновлення незалежності Естонії, День святого Іштвана в Угорщині.

Православна церква вшановує пам'ять святих Марина й Пимена, пам’ять преподобномученика Дометія Персіянина і двох його учнів, обрітення мощей святителя Митрофана.

Всесвітній день ліні

У 1984 році в Колумбії з'явилося незвичайне свято, яке знайшло підтримку в серцях мільйонів людей із різних країн, ставши всесвітнім, незважаючи на відсутність офіційного статусу. Воно має назву Всесвітній день ліні.

Історія свята пов'язана з тим, що 1984 року під час Фестивалю промисловості, торгівлі та культури, який проходив щорічно в місті Ітагуї в Колумбії, останній день фестивалю назвали Всесвітнім днем ліні, закликаючи учасників забути про роботу, розслабитися і присвятити цей день собі та своїй родині, нічого не робити і відпочити разом. Ітагуї - один із промислових центрів, де жителі більшу частину часу проводили на роботі. Ідея нового свята була схвалена усіма. Згодом свято почали відзначати і в інших країнах, наголошуючи, що жодна продуктивна праця неможлива без повноцінного відпочинку.

Всесвітній день москітів

Щорічно 20 серпня відзначається Всесвітній день москітів. Але проводиться він не з метою вшанування цієї вельми нелюбимої людьми комахи.

День москітів - ініціатива сера Рональда Росса (1857-1932), британського лікаря і паразитолога шотландського походження, який відкрив, що переносниками малярії є самки москітів Anopheles. Після закінчення коледжу Рональд працював медиком у британській організації "Медична служба Індії". І розповсюдження малярії в Індії спонукали Росса зайнятися вивченням причин цієї хвороби. У 1897 році йому вдалося експериментально довести, що малярія передається під час укусів москітів. За це відкриття 1902 року Россу було присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини, а вчені світу змогли краще зрозуміти смертельну роль москітів у передачі хвороб. На честь же цієї події і з метою привернення уваги до небезпечного захворювання, Росс і запропонував відзначати День москітів.

Завдання Дня - привернути увагу суспільства до проблеми малярії, підвищити обізнаність людей про цю хворобу і методи її профілактики, знайти способи боротьби з нею.

Ще цього дня:

1920 - У районі Замостя шоста стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії;

1925 - Засновано Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка". Нині - Шевченківський національний заповідник у м. Каневі;

1968 - СРСР і країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання;

1980 - Міністерство зв'язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій "Голос Америки" (США), "Бі-Бі-Сі" (Велика Британія) і "Німецька хвиля" (ФРН);

1991 - Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1991 - ДКНС: у Москві біля Білого дому, у Ленінграді на Дворцовій, у Києві, Львові тощо площі відбулися велелюдні мітинги протесту проти політики так званого Державного комітету з надзвичайного стану;

1996 - Президентом США Біллом Клінтоном встановлено мінімальну заробітну плату в країні - 5,15 долара на годину.

Церковне свято

Марини-Пімени

Подвійну назву свято отримало на честь двох святих - преподобного Пимена і мученика Марина. Пимен народився в 11 столітті, з дитинства був хворою і слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його в Києво-Печерський монастир. Батьки послухалися і, прийшовши в обитель, стали молитися про одужання сина. Однак сам Пимен просив Господа про інше - про продовження страждань, а також про постриг його в чернецтво. Обряд постриження над ним, за переказами, здійснили янголи, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим у чернечий одяг.

Преподобний багато років провів у важкій хворобі, але одного разу сам зцілив одного ченця, такого ж немічного, як і сам. Тоді він узяв із брата слово служити хворим до самої смерті. Однак чернець був ледачим у служінні, і його знову наздогнала хвороба. Тоді Пимен знову вилікував його - з тією ж настановою. За три дні до смерті Пимен одужав і попрощався з усією братією.

Ім'я другого святого, якого вшановували цього дня, - мученик Марин, який жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна (3 століття). За переказами, святого стратили язичники, відрубавши йому голову.

Іменини: Олександр, Олексій, Антон, Василь, Дмитро, Іван, Іван, Михайло, Петро, Пимен, Стефан.