Група Макфола-Єрмака незабаром оприлюднить нові пропозиції щодо посилення санкцій, спрямованих проти російського ВПК

Група Макфола-Єрмака найближчим часом оприлюднить додаткові пропозиції щодо посилення санкцій до компаній та осіб, які в обхід санкцій постачають Росії високотехнологічні компоненти для виробництва озброєння, зокрема гелікоптерів К-52, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям Сил оборони. Наші фахівці давно досліджують Ка-52", - написав Єрмак у телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив, що Україні "відомо, що цей гелікоптер містить високотехнологічні компоненти західних держав і країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти".

Як зазначив Єрмак, "ми вивчаємо шляхи, завдяки яким Росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з урядами країн і компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК".

"Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам, і вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях. Але санкцій потрібно більше, тому найближчим часом ми оприлюднимо документ із додатковими пропозиціями", - повідомив Єрмак.

"Санкції проти РФ потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще - позбавити Росію можливостей його виробляти", - підсумував голова Офісу президента України.