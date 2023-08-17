17 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 540 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 540 RUSSIAN AGRESSION

17 серпня відзначають День секонд-хенду.

Православна церква вшановує пам'ять святої Євдокії.

Католицька церква - День Святого Гіацинта, Апостола Слов'ян.

День секонд-хенду

17 серпня відзначається День комісійного магазину або День секонд-хенду.

Комісійний магазин - це місце, куди людина може здати для продажу річ, товар, що був у вжитку, практично новий або навіть новий, у якому немає потреби. Господар комісійного магазину перевіряє стан товару перед тим, як прийняти його у власника і виставити на продаж. Магазини, що поважають себе, ніколи не візьмуть на продаж товар зовсім низької якості або стану.

Як правило, магазин, що береться за продаж такого товару, отримує з продажу відсоток або комісію. Звідси й назва.

У певних колах комісійний магазин - це свого роду клуб, де продавці магазинів знають своїх клієнтів, їхні вподобання та інтереси. Цим обумовлений і той факт, що багато товарів знаходять нових господарів досить швидко.

Ще цього дня:

1914 - У Львові створено українську національну військову формацію - легіон "Українських Січових Стрільців";

1918 - Гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1940 - Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1941 - Розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 - Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів;

1946 - Початок громадянської війни в Королівстві Греція;

1950 - Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу.

1958 - Китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики "великого стрибка";

1960 - Габон декларує незалежність від Франції;

1962 - Перший убитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара;

1969 - Львівські "Карпати" стали володарями кубка СРСР;

1999 - Затверджено прапор Донецької області;

2008 - Американський плавець Майкл Фелпс став першим спортсменом в історії, який виграв 8 золотих медалей на одних Олімпійських іграх;

2009 - Англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей;

2011 - На навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2" (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників "Січ").

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять святої Євдокії, яка жила в 4 столітті і була знатною римлянкою. Серед 9000 християн її взяли в полон війська перського царя Сапора. Перебуваючи в полоні, свята проповідувала серед перських жінок і багатьох із них навернула в християнство. За це вона зазнала жорстоких катувань, а потім її обезголовили.

Іменини: Олексій, Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Ія, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Марфа, Михайло, Семен.