17 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 175 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 175 RUSSIAN AGRESSION

17 серпня відзначають Міжнародний день секонд-хенду і День чорного кота. В Індонезії та Габоні святкують День незалежності, у Колумбії – День інженера, а в Болівії – День прапора.

Православна церква вшановує пам'ять святої Євдокії.

Цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День секонд-хенду

17 серпня відзначають День комісійного магазину або День секонд-хенду.

Комісійний магазин – це місце, куди людина може здати на продаж вживаний товар, практично новий чи навіть новий, у якому відсутня необхідність. Господар комісійного магазину перевіряє стан товару перед тим, як прийняти його у власника та виставити на продаж. Магазини, що поважають себе, ніколи не візьмуться продавати товар відверто низької якості.

Зазвичай, магазин, що береться за продаж такого товару, отримує від продажу відсоток або комісію. Звідси й назва – комісійний магазин.

Людина, що здала товар на продаж, залишається його власником до продажу і, отримавши після здачі товару чек, має право забрати свою річ з магазину в будь-який час, якщо з якихось причин передумає її продавати.

Профіль комісійних магазинів може бути різноманітним: побутова техніка та електроніка, меблі, книги, одяг і взуття, посуд тощо. Іноді профіль комісійного магазину може бути багатостороннім.

Хтось відвідує комісійні магазини у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем, для когось принциповою стає купівля товару за нижчою ціною, нехай навіть товар не буде новим. Для окремих категорій людей відвідування комісійних магазинів стає чимось подібним до ритуалу. Вони чекають на нові поставки товарів і готові проводити чимало часу, оцінюючи асортимент магазину в пошуках потрібного, або просто такого товару, який зацікавить.

Зворотною вигідною стороною комісійного магазину є можливість для людини, яка здає на продаж, отримати вигоду від продажу непотрібного товару або речі, а також звільнити місце в квартирі або будинку, яке займають такі предмети.

У певних колах комісійний магазин – це своєрідний клуб, де продавці магазинів знають своїх клієнтів, їхні переваги та інтереси. Цим зумовлений і той факт, що багато товарів знаходять нових господарів досить швидко.

Міжнародний день чорного кота

Міжнародний день вдячності до чорних котів вже не перший рік відзначають 17 серпня. Цього дня в 1843 році в американській газеті Saturday Evening Post було опубліковано оповідання Едгара По "Чорний кіт" - похмурий твір, де тварина помстилася своєму господареві за вбивство.

Наприкінці XIX століття чорний колір котів асоціювався з анархізмом, і ця тварина стала символом анархо активістів.

Сьогодні, незважаючи на забобони про чорну кішку, ставлення до пухнастих вихованців помітно змінилося. Сотні тисяч користувачів у всьому світі показують у соцмережах, як вони люблять своїх чорних котів, викладають їхні світлини.

Ще цього дня:

1914 – У Львові створено легіон "Українських Січових Стрільців";

1918 – Гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1940 – Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1941 – Почалася депортація мешканців Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1950 - Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу;

1962 – Перший убитий за спробу перетину Берлінського муру. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1969 – Львівські "Карпати" стали володарями кубка СРСР;

1998 – Уряд РФ проголошує дефолт;

1999 – Затверджено прапор Донецької області;

2009 - Англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей;

2011 - На навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2" (супутник оптико-електронного спостереження Землі; третій із серії супутників "Січ").

Церковне свято

У цей день відзначають пам'ять святої Євдокії, яка жила в 4 столітті і була почесною римлянкою. Серед 9000 християн її взяли в полон війська перського царя Сапора. Перебуваючи у полоні, свята проповідувала серед перських жінок і багатьох із них навернула до християнства. За це вона зазнала жорстоких катувань, а потім була обезголовлена.

Іменини: Олексій, Андрій, Дар'я, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Марфа, Михайло, Семен.