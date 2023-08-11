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06:34 11.08.2023

11 серпня: Яке сьогодні свято

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11 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 534 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 534 RUSSIAN AGRESSION

11 серпня відзначають День польоту на повітряній кульці, День "сміттєвої їжі", День кінетичного піску.

У Німеччині - День синів і дочок, у Японії - День гір, у Латвії - День пам'яті борців за свободу.

Православна церква вшановує пам'ять Калиника Кілікійського, Різдво святителя Миколая Чудотворця.

Католики святкують День Святої Клари.

Ще цього дня:

1906 - У Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно;

1926 - Компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

1937 - Таємний наказ № 00485 НКВС СРСР - початок т. зв. Польської операції НКВС, під час якої було заарештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких було вбито;

1989 - Пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України;

2003 - Українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії;

2008 - Російські окупаційні війська під час війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті;

2011 - Запроваджено інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 - Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

Церковне свято

Первісна назва свята, яке відзначається цього дня, пов'язана з ім'ям одного зі святих мучеників - Калиника Кілікійського, який жив у 3-4 століттях. Його проповідь про Христа в місті Анкірі викликала гнів язичників. Калиника схопили і представили на суд ігемону Сакердону. Той засудив святого до страшної кари: його взули в залізні чоботи з цвяхами, що стирчали всередину, і так відвели до місця страти, де спалили живцем. Однак тіло мученика залишилося неушкодженим, і згодом його поховали християни.

Іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима.

Теги: #11_серпня
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