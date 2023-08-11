11 серпня: Яке сьогодні свято
ДЕНЬ 534 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 534 RUSSIAN AGRESSION
11 серпня відзначають День польоту на повітряній кульці, День "сміттєвої їжі", День кінетичного піску.
У Німеччині - День синів і дочок, у Японії - День гір, у Латвії - День пам'яті борців за свободу.
Православна церква вшановує пам'ять Калиника Кілікійського, Різдво святителя Миколая Чудотворця.
Католики святкують День Святої Клари.
Ще цього дня:
1906 - У Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно;
1926 - Компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;
1937 - Таємний наказ № 00485 НКВС СРСР - початок т. зв. Польської операції НКВС, під час якої було заарештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких було вбито;
1989 - Пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України;
2003 - Українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії;
2008 - Російські окупаційні війська під час війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті;
2011 - Запроваджено інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;
2016 - Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.
Церковне свято
Первісна назва свята, яке відзначається цього дня, пов'язана з ім'ям одного зі святих мучеників - Калиника Кілікійського, який жив у 3-4 століттях. Його проповідь про Христа в місті Анкірі викликала гнів язичників. Калиника схопили і представили на суд ігемону Сакердону. Той засудив святого до страшної кари: його взули в залізні чоботи з цвяхами, що стирчали всередину, і так відвели до місця страти, де спалили живцем. Однак тіло мученика залишилося неушкодженим, і згодом його поховали християни.
Іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима.